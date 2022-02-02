Создать прототип лендинга + копирайт

Нужно создать интерактивный или неинтерактивный, но хорошо продуманный ﻿прототип лендинга и написать для него тексты.

На основании прототипа будет делаться дизайн.﻿

Желательно сделать в Figma.

10-15 экранов

﻿- моб версия в первую очередь у нас 87% трафика с мобильных и только потом делаем десктоп,-

меню по экранам - страны, цены, о нас, контакты,

- 2-3 языка рус укр англ (сейчас делаем русский),

- начинаем с текста и максимально простого но понятного по структуре прототипа.