Longer-s

Сергей Михайлов Longer-s

 
57 летБолгария/София
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Деловое письмо. С русского на английский. Срочно

    Необходим перевод делового письма с русского языка на английский. Письмо без сложных технических терминов. Объем письма ~1000 знаков ~180 слов. При возможности - необходим человек на постоянную поддержку и ведение кореспонденции. Текущее письмо неебоходимо перевести по возможности ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постоянные переводы корреспонденции

    корреспонденция покупка / продажа, товарные переговоры в общих чертах . С русского на английский. И обратно. Часто, но маленькими письмами. В течении 1-2 часов перевод должен быть у меня. Нужен человек постоянно в сети. Сейчас ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад