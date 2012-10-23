Неактуально/
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Неактуально/
Необходим перевод делового письма с русского языка на английский. Письмо без сложных технических терминов. Объем письма ~1000 знаков ~180 слов. При возможности - необходим человек на постоянную поддержку и ведение кореспонденции. Текущее письмо неебоходимо перевести по возможности ...
корреспонденция покупка / продажа, товарные переговоры в общих чертах . С русского на английский. И обратно. Часто, но маленькими письмами. В течении 1-2 часов перевод должен быть у меня. Нужен человек постоянно в сети. Сейчас ...