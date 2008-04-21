Необходим электронный проект гаража (AutoCAD) (для сдачи на специальности архитектура 3 курс).

Проект - академический, а потому для него нужны: Планы, разрез, фасады, генплан и перспектива. Компоновка - подрамник 1х1 метр. Её я смогу сделать сам (если это в ArchiCADе или как отдельные картинки).

Предложение, учитывая заявленную стоимость, ориентировано большей частью на студентов-архитекторов, кои сами делали такой проект.