На базе 3D моделей мебели необходимо создавать рабочие чертежи в cad
Товары для детей
Для вновь строящегося завода по производству детских товаров требуется разработка КД
по следующей номенклатуре:
Коляски (классические, типа "трость", трансформеры, для кукол)
Стулья для кормления, Манежи, Качели, Санки
Кресла детские (качалки напольные и автомобильные (в тч типа "бустер")
Изделия из пластмасс (ванны для купания и горшки)
Для каждого вида потребуется 1-2 базовые модели.
Проект помимо CAD-чертежей (соотв. ЕСКД, формат Компас или DWG) должен быть выполнен в виде 3-мерной сборочной модели, для изготовления деталей (САЕ, ЧПУ) и технологической отработки.
Заказчик готов предоставить образцы-аналоги.
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