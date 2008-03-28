Товары для детей

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт16 заявок395 просмотров

Для вновь строящегося завода по производству детских товаров требуется разработка КД

по следующей номенклатуре:

Коляски (классические, типа "трость", трансформеры, для кукол)

Стулья для кормления, Манежи, Качели, Санки

Кресла детские (качалки напольные и автомобильные (в тч типа "бустер")

Изделия из пластмасс (ванны для купания и горшки)

Для каждого вида потребуется 1-2 базовые модели.

Проект помимо CAD-чертежей (соотв. ЕСКД, формат Компас или DWG) должен быть выполнен в виде 3-мерной сборочной модели, для изготовления деталей (САЕ, ЧПУ) и технологической отработки.

Заказчик готов предоставить образцы-аналоги.

17 лет назад
kimanas
56 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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