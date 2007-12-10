Создание чертежей в cad на базе 3D модели

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт50 заявок1221 просмотр

На базе 3D моделей мебели необходимо создавать рабочие чертежи в cad

17 лет назад
mebel-tech
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров