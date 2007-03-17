Разработать дизайн плакатов для стенда на выставку Ретекмаш 2007

$450
Промышленный дизайнЗакрыт16 заявок242 просмотра
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Добрый день!

Предлогаю разработать дизайн плакатов для стенда на выставку РЕТЕКМАШ 2007 которая будет проводиться с 13-16 ноября. Всех желающих прошу писать на email: [email protected]

16 лет назад
Kirill_K
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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