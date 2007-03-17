Разработать дизайн плакатов для стенда на выставку Ретекмаш 2007

нужно разработать дизайн кабины катера на воздушной подушке в качестве задания будет предоставлен рисунок катера в 3 измерениях и ссылки на существующие изделия, для определения требуемого стиля. дизайн должен быть функционален, т.е. выполним с использованием доступных ...