> Ami-Heat Ingeneеring является американской виртуальной компанией > которая делает научные инженерные разработки, и размещает их для > изготовления в промышленных предприятиях США. В компании участвуют > инженеры и программисты разных стран, ...
Прорисовка оригинал макета (постоянные заказы)
1. Дизайнер отбирается на конкурсной основе. Для предприятия выпускающего безалкогольную продукцию. Для постоянного сотрудничества на удаленной форме работы.
Требуется визуальное общение поэтому г. Минск или г. Могилев.
2. Смысл работы. Прорисовка, при надобности полная подготовка допечатная, оригинал макета по нашим примерам. Возможно добавление своих элементов либо если вы считаете что можете предложить что-то намного красивее то и свой дизайн. Основная задача прорисовать точь-в-точь(можно добавлять что то от себя) предложенное изображение этикетки. Программа для выполнения *.psd, Наши печатники другие форматы не принемают
3. Конкретно по изображению прорисовать , тоже , можно с добовлением ваших штрихов.
Слово “Snipp”- Замените на «Fresh» , redorange оставьте. Остальной текст по желанию.
!!!!!!!!! Размер 330 на 112 .сразу пояню что этиктка полипропилен(пленка) поэтому можно части этикетки делать прозрачной
Готовый макет в JPG отправить по эл почте !!!!(ПОЧТУ Я ВАМ ДАМ ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ОТПИШИТЕ В ЛС) Имя файла ваша "Эл. почта" !!!!!( размер не более 500 кб ) обязательно в письме укажите вашу цену за макет , и за повтор ( т.е. замену апельсиок на мандаринки) , а также контактные телефоны.
Оплата..... мы не жадные если работа того стоит то цена за макет может варьироваться.
Период месяц потому как мы хотим увидеть как можно больше работ...так как хотим отобрать двух трех дизайнеров скем потом можно былобы долгосрочно сотрудничать
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