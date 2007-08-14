Для конфигурации 1с (аренда) нужно прорисовать схемы планов этажей в формате ArcGIS, для дальнейшей работы со схемами в формате *.geo. Потом они будут использоваться в качестве интерактивного ...
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разработка дизайна декоративных светильников
последующая детализация до уровня чертежей ACAD
для последующего запуска в производство.
Необходимые условие - соответсвие стилю компании (www.lussole.ru)
возможность производства.
В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.
Варианты оплаты обсуждаются, идеально - оплата каждого принятого эскиза с комплектом чертежей запущенного в производство, возможно с учетом массовости, возможно оплата каждого эскиза с комплектом чертежей допущенного до изготовления предсерийных образцов., возможна оплата каждого эскиза принятого к рассмотрению и детализованного.
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