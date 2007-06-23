Промышленный дизайн – обложки для книг BOOKCARE

Нужно несколько вариантов дизайна обложек для книг из ткани. Всего около 10 эскизов.

Задание

Часть 1.

Дизайн обложки для книг из предлагаемых тканей.

Необходимо разработать дизайн обложки, не изменяя существенно технологию производства.

Часть 2. (думаю, имеет смысл делать при нескольких удачных выполнений 1 части).

То же самое, что и задание 1, но без ограничения в использовании тканей и цветовых сочетаний.

Вы можете предложить любой вариант расцветки, орнамента ткани, нанесение рисунка. Если работа принята, мы подбираем наиболее подходящие ткани.

Система оплаты

Период работы – 14 дней

1 способ оплаты

Оплата – 300-500 рублей за каждый принятый эскиз + % принятых эскизов.

То есть если Вы присылаете всего 10 эскизов, из них 5 мы оставляем, то Вы получаете за каждый отличный эскиз 500 + 250 (50% от 500) рублей

за каждый хороший эскиз 300 + 150 (50% от 300) рублей

За самый лучший из принятых за 14 дней эскиз – оплата 1000 рублей.

2 способ оплаты

Мы заказываем для разработанных Вами обложек именные лейблы, вроде

designed by [name]

Есть смысл присылать работы по ходу готовности, чтобы мы сразу комментировали, и можно было что-то исправить, или хотя бы дальше не стараться зря.

Подробное ТЗ и требования вышлю на почту по запросу.

Подробнее о нашем проекте вы можете узнать на нашем сайте www.bookcare.ru

И на нашем блоге http://free-m.blogspot.com/