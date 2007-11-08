1. Дизайнер отбирается на конкурсной основе. Для предприятия выпускающего безалкогольную продукцию. Для постоянного сотрудничества на удаленной форме работы. Требуется визуальное общение поэтому г. Минск или г. Могилев. 2. Смысл работы. Прорисовка, ...
Индустриальный дизайн панели управления
Нужен креатив в области Industrial Design
Нужен рисунок, модель, 3-D модель (все равно что) в цвете панели управления климатической установкой. Также нужно продумать графическое исполнение меню и информации, показываемой на дисплее.
Размер панели управления: 188 на 60 мм.
Присылайте Ваш портфолио и стоимость работы.
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