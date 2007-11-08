Индустриальный дизайн панели управления

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Закрыт7 заявок219 просмотров

Нужен креатив в области Industrial Design

Нужен рисунок, модель, 3-D модель (все равно что) в цвете панели управления климатической установкой. Также нужно продумать графическое исполнение меню и информации, показываемой на дисплее.

Размер панели управления: 188 на 60 мм.

Присылайте Ваш портфолио и стоимость работы.

17 лет назад
alliance-arm
Dobromyslov 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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