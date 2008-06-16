На базе 3D моделей мебели необходимо создавать рабочие чертежи в cad
Сделать поэтажный план здания
Есть модель здания в Архикаде (6 этажей)
нужен разрез каждого этажа (вид сверху), где ничего не надо дорабатывать кроме:
- выделить цветом каждую квартиру;
- выделить визуально общую площадь квартиры;
- выделить визуально площадь каждого помещения.
Крайний срок пятница 12:00.
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