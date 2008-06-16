Сделать поэтажный план здания

  1. Биржа фриланса
  2. Промышленный дизайн
Завершен7 заявок275 просмотров

Есть модель здания в Архикаде (6 этажей)

нужен разрез каждого этажа (вид сверху), где ничего не надо дорабатывать кроме:

- выделить цветом каждую квартиру;

- выделить визуально общую площадь квартиры;

- выделить визуально площадь каждого помещения.

Крайний срок пятница 12:00.

17 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад
Андрей выполнил задание во время и в нужном качестве. Дорабатывал, пока не получился 100% удовлетворяющий результат. Довольна работой и продолжу сотрудничество. Рекомендую.
Очень терпеливый заказчик. Ценит роботу людей. На 100% выполнены условия договора. Своевременная оплата. Сотрудничайте, не пожалеете. ---------------------------------------------------------------------------------- Откровенно говоря--------------------100 балов по 10 бальной шкале.

Заявки фрилансеров

Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад