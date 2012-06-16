Настроить сервер высокопосещаемого сайта на ДЛЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок158 просмотров

Требуется системный администратор с опытом оптимизации работы сайта с высокой посещаемостью (около 200К просмотров в сутки).

Указывайте цену, планируемые мероприятия и пару слов о вашем опыте.

13 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров