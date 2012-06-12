В сеть отдельным линком приходит оптика от вышестоящего провайдера с multicast IPTV. Вышестоящий провайдер не хочет обрабатывать igmp-запросы от абонентов дабы не засорять свою сеть, потому пока что проблема решается трансляцией через igmpproxy в юникаст. ...
Восстановить удаленные по фтп, www-директории
Злоумышленники несколько дней назад проникли на vds по фтп(судя по всему) и удалили все папки с сайтами которые находились на сервере. Можно ли восстановить удаленные файлы? Если все восстановить невозможно, то хотя бы выборочно, в первую очередь интересуют файлы изображений.
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