Восстановить удаленные по фтп, www-директории

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Злоумышленники несколько дней назад проникли на vds по фтп(судя по всему) и удалили все папки с сайтами которые находились на сервере. Можно ли восстановить удаленные файлы? Если все восстановить невозможно, то хотя бы выборочно, в первую очередь интересуют файлы изображений.

13 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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