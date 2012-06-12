Восстановить удаленные по фтп, www-директории

Злоумышленники несколько дней назад проникли на vds по фтп(судя по всему) и удалили все папки с сайтами которые находились на сервере. Можно ли восстановить удаленные файлы? Если все восстановить невозможно, то хотя бы выборочно, в первую очередь интересуют файлы изображений.