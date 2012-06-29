Требуется системный администратор с опытом оптимизации работы сайта с высокой посещаемостью (около 200К просмотров в сутки). Указывайте цену, планируемые мероприятия и пару слов о вашем опыте.
Падает сайт
Сайт expomap.ru - последнее время стал раз в день стабильно падать. После перезагрузки сервера восстанавливается. Но хватает максимум на сутки.
Сам сайт работает медленнее чем обычно. Есть ощущения, что это проблемы с sql запросами. Нужно найти, какие запросы создают нагрузку, какие выполняются медленно. Что валит систему и т.п.
По посещаемости сейчас не сезон и точно это его валить не может, гораздо меньше, чем обычно. Сервер у нас вот этот - http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_rootserver/ex5 - ресурсов на все должно хватать с головой.
Нужно понять и устранить причину. Пишите только специалисты своего дела!!!
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