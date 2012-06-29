Падает сайт

Сайт expomap.ru - последнее время стал раз в день стабильно падать. После перезагрузки сервера восстанавливается. Но хватает максимум на сутки.

Сам сайт работает медленнее чем обычно. Есть ощущения, что это проблемы с sql запросами. Нужно найти, какие запросы создают нагрузку, какие выполняются медленно. Что валит систему и т.п.

По посещаемости сейчас не сезон и точно это его валить не может, гораздо меньше, чем обычно. Сервер у нас вот этот - http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_rootserver/ex5 - ресурсов на все должно хватать с головой.

Нужно понять и устранить причину. Пишите только специалисты своего дела!!!