Создать хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт15 заявок559 просмотров

Нужна помощь в создании хостинг-компании, установить ос,cpanel или другую панель управление хостингом и т.д. Встроить в сайт компании и сделать raid масивы.

Нужно что бы полностью всё было как у нормальных хостингов, php/mysql/email

Билинг панель и т.д

отказоустойчивость и оптимизация для больших нагрузок

MySQLPHP
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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