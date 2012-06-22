Требуется настроить samba, чтобы пользователи получали доступ к файловой системе линукс машины из виндовс с авторизацией по паролю skype: blackcat200777
Создать хостинг
Нужна помощь в создании хостинг-компании, установить ос,cpanel или другую панель управление хостингом и т.д. Встроить в сайт компании и сделать raid масивы.
Нужно что бы полностью всё было как у нормальных хостингов, php/mysql/email
Билинг панель и т.д
отказоустойчивость и оптимизация для больших нагрузок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
сервер centos Перестала отсылаться почта /var/spool/mail/root From [email protected] Fri Jun 29 18:57:24 2012 Return-Path: Received: from localhost (localhost) by localhost.localdomain (8.13.8/8.13.8) id ...Завершен13 лет назад
Сайт expomap.ru - последнее время стал раз в день стабильно падать. После перезагрузки сервера восстанавливается. Но хватает максимум на сутки. Сам сайт работает медленнее чем обычно. Есть ощущения, что это ...Завершен13 лет назад
Требуется системный администратор с опытом оптимизации работы сайта с высокой посещаемостью (около 200К просмотров в сутки). Указывайте цену, планируемые мероприятия и пару слов о вашем опыте.Системное администрирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Злоумышленники несколько дней назад проникли на vds по фтп(судя по всему) и удалили все папки с сайтами которые находились на сервере. Можно ли восстановить удаленные файлы? Если все восстановить невозможно, то хотя бы выборочно, в ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В сеть отдельным линком приходит оптика от вышестоящего провайдера с multicast IPTV. Вышестоящий провайдер не хочет обрабатывать igmp-запросы от абонентов дабы не засорять свою сеть, потому пока что проблема решается трансляцией через igmpproxy в юникаст. ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задачи: установка ОС, запуск платформы, закачка парсеров, их подключение и запуск. Поддержка, бекапинг.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! На сайте имеется 3 страницы, необходимо настроить вебсервер так, чтобы например при заходе с Ipad/Iphone отдавалась страницы №1, при заходе с IE и Мозилла страница №2 в остальных случаях страница №3 ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую. Необходимо написать корректную команду для серверной перекодировки файлов из FLV в 3GP. На сервере FFMPEG, используем кодек libx264 (H264). После перекодировки мобильные телефоны не читают это видео. Либо, ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть задачка: организовать хранение данных на сервере за границей ( аренда ). Нужна полная и подробная консультация по этому вопросу. Указывайте приблизительную стоимость за консультацию. Оплата через яндекс деньги. Связь и общение через icq 3 ...Завершен13 лет назад