Стакан ордеров и графики

$210
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Есть стакан ордеров deep.fxopen.com/publish.htm в котором проходят сделки.

Необходимо найти способ как оттуда выуживать информацию и далее вести подсчет ордеров по Bid и Ask на ценовых уровнях, также разницу объемов, дополнительный анализ в виде разных диаграмм и временных рамок.

Все нужно делать в отдельном приложении, не важно на каком языке написанном.

Дополнительное обсуждение задания через ЛС.

13 лет назад
Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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