Стакан ордеров и графики

Есть стакан ордеров deep.fxopen.com/publish.htm в котором проходят сделки.

Необходимо найти способ как оттуда выуживать информацию и далее вести подсчет ордеров по Bid и Ask на ценовых уровнях, также разницу объемов, дополнительный анализ в виде разных диаграмм и временных рамок.

Все нужно делать в отдельном приложении, не важно на каком языке написанном.

Дополнительное обсуждение задания через ЛС.