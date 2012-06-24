Настройка ПО для онлайн трансляции (RED5)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Необходимо выполнить настройку ПО на сервере и оказать консультации по проведению онлайн-трансляции (количество участников до 20)

13 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров