Нужна помощь в создании хостинг-компании, установить ос,cpanel или другую панель управление хостингом и т.д. Встроить в сайт компании и сделать raid масивы. Нужно что бы полностью всё было как у нормальных хостингов, php/mysql/email ...
Терминальный сервер Windows Server 2008
Нужна консультация и дальнейшая настройка терминального сервера в Windows Server 2008. Подробности в ICQ.
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