Терминальный сервер Windows Server 2008

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Закрыт6 заявок199 просмотров

Нужна консультация и дальнейшая настройка терминального сервера в Windows Server 2008. Подробности в ICQ.

13 лет назад
markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров