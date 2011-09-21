Настроить почту

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт16 заявок360 просмотров

Доброго времени суток!

Уважаемые фрилансеры, нам нужен админ для нашего сайта. Задача очень простая, но крайне важная – нужно настроить почтовый сервер, а также проконсультировать по ресурсовемкости

Работа быстрая, деньги тоже. Платим сразу по выполнению.

Сервер: Ubuntu.

Почтовый сервер Sendmail PHP.

Оснвная проблема – письма не приходят на ящики расположенные на mail.ru Ошибка: 550 Unroutable address.

Очень просим помочь. Контакт берем на долго, в будущем будет ряд работ, которые надо выполнить.

PHPUbuntuНастройка почты
14 лет назад
infotrans
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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