Настроить почту

Доброго времени суток!

Уважаемые фрилансеры, нам нужен админ для нашего сайта. Задача очень простая, но крайне важная – нужно настроить почтовый сервер, а также проконсультировать по ресурсовемкости

Работа быстрая, деньги тоже. Платим сразу по выполнению.

Сервер: Ubuntu.

Почтовый сервер Sendmail PHP.

Оснвная проблема – письма не приходят на ящики расположенные на mail.ru Ошибка: 550 Unroutable address.

Очень просим помочь. Контакт берем на долго, в будущем будет ряд работ, которые надо выполнить.