Удаленно настроить почтовые клиенты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок166 просмотров

Удаленно настроить почтовые клиенты. Почта лежит на gmail.com. Почтовые клиенты The Bat! и Outlook. Два компьютера.

Настройка почты
14 лет назад
rblinov
Роман 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров