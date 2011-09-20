Помощь в установке IceCast

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Установлен IceCast2 на сервере Amazon, но по ссылке http://50.16.227.52:8000 не открывается интерфейс. Помогите разобраться что к чему.

14 лет назад
Ashipka
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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