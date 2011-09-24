Помощь в выборе и первоначальная настройка сервера

Я даю адрес хостера и говорю для чего я его буду юзать. Вы мне подбираете конфиг сервера (мне там нужно выбрать проц, озу и ос).

Я его заказываю.

Потом его нужно настроить. Нужно чтобы работало php (библиотека pclzip.lib), фтп.

phpmyadmin и mysql не нужно.

nginx фронт-эндом для статики, а апач бэк-эндом для динамики.

Также расскажите про ДНС, а то мне не понятно. Как мне к серваку привязывать домены? Для этого нужно воспользовать сервисами фриднсов (какой лучше?)? Или нужно домен покупать? Или нужно второй ип на сервак брать (не хотелось бы)?

Нужно ещё вести статистику по трафику на серваке и кол-ва места занятого на жёстком.

Ещё мне сказали что при сетапе сервера нужно отключить все логи нафиг, чтобы не на гружать сервер.

Рассказываете мне как перезагружать, добавлять домены, сабдомены к доменам, менять пароль админа и фтп через путти. Как смотреть кол-во используемого трафика и занятого места на серваке. Просто один раз напишите понятно как это делать, долго учить не надо.

Говорите будут ли сильно сабдомены грузить этот сервак и сможет ли там работать 500 доменов подключенных?