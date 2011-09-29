Установка нескольких модулей

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здравствуйте. есть сайт на CMS для успешной работы которого нужны модули:

memcached, nginx, imagemagic

некоторые из них могут быть уже установлены, нужно проверь это и что не установлено установить.

вобщем из-за отсутсвия этих модулей возникает такая вот ошибка:

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Apache/2 Server at 4i6.ru Port 80

нужно ее устранить.

выделенный сервер, direct Admin, Debian 64 Bit

п.с. Ищу толкового исполнителя, так как постоянно нужна помощь подобного рода.

ApacheDebianNginx
14 лет назад
kelgara
Олег 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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