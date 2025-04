Установка нескольких модулей

здравствуйте. есть сайт на CMS для успешной работы которого нужны модули:

memcached, nginx, imagemagic

некоторые из них могут быть уже установлены, нужно проверь это и что не установлено установить.

вобщем из-за отсутсвия этих модулей возникает такая вот ошибка:

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Apache/2 Server at 4i6.ru Port 80

нужно ее устранить.

выделенный сервер, direct Admin, Debian 64 Bit

п.с. Ищу толкового исполнителя, так как постоянно нужна помощь подобного рода.