Необходимо на тонком клиенте настроить работу сканера с помощью ПО Xsane Сканер HP scanerjet 7650 Терминальный сервер Windows 2008 Предоставлю все необходимые конфиги.
Настроить сервер для web-development компании
Мы расположены в Николаеве, Украина. Удобнее всего, если вы тоже здесь или близко.
Есть сервер, на котором надо поднять XEN, поставить виртуалки с ОС для разработки, тестирования (+x-server), баг-трекинга и IP-телефонии (Asteriks). Организовать систему бекапов и быстрого восстановления. Дать рекомендации по аппаратному и организационным вопросам быстрого восстановления: кто что должен сделать, какие ресурсы должны быть, чтобы из состояния "все упало" до состояния "все работает нормально" прошло не больше 2х часов.
В офисе две линии от двух независимых провайдеров. Надо сделать так, чтобы интернет раздавал сервер, самостоятельно определяя, через какой интерфейс работать. Ситуации что у провайдера армагеддон, поэтому у нас что-то не работает быть не должно.
Должны быть организованы зеркала всех сервисов (системы контроля версий, баг-трекера, сервера тестирования и сервера БД) на AWS и поддерживаться в актуальном состоянии для того чтобы при падении железа мы могли продолжать работать.
Если для эффективной организации все перечисленного нужен не только сервер, но и другое железо или еще машины - давайте обсудим.
На решение нужна документация. После реализации этого проекта обязательно нужна поддержка, желательно 24/7. Кроме этого проекта есть еще работа. Я ищу квалифицированного администратора или компанию, которая отвественно подходит к своей работе и предалагает свои услуги по приятным ценам.
Вариант найма квалифицированного админа на полный рабочий день рассматривается - работы есть море :)
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