Мониторинг сайтов и оперативное реагирование

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок205 просмотров

Нужен мониторинг сайтов + оперативное решение проблем при недоступности

14 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров