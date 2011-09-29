Администрирование 2-ух серверов веб-студии.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт14 заявок333 просмотра

Ищем человека для администрирования 2-ух серверов веб-студии,

1-н сервер VDS

2-ой сервер VPS

Интересует техническая поддержка и наверно изначальная настройка.

На этих двух серверах студии находится порядка 300 сайтов.

Напишите свои предложения по сотрудничеству и как вы работаете в подобных случаях.

14 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров