Соединение 1С и php на одном компьютере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка407 просмотров

Задача такая: На одном компьютере установлено 1С 8.2 Предприятие, Комплексная автомотизация и php.

Нужно наладить обмен данных 1С с php. Таким образом что бы данные из 1с, были доступны php скриптам. В свою очередь php скрипты могли изменять данные в 1С, например изменять остатки на складе.

php главным образом из 1с нужна номенклатура.

Порядок работы такой:

Так как работаем удалённо, по средством скайпа вы даёте мне пошаговые инструкции.

После получения выше требуемого результата, оплачиваю через WebMany.

P.S. Являюсь php программистом в 1С мало что понимаю.

PHP
14 лет назад
_Medvedev_
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Svetozor
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
8 дней
К делу подходит грамотно, задание выполнил раньше назначенной даты.
Чётко сформулировал задачу, своевременно оплатил. На все вопросы по заданию отвечал максимально оперативно. Рекомендую.

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Svetozor
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад