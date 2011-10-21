Соединение 1С и php на одном компьютере

Задача такая: На одном компьютере установлено 1С 8.2 Предприятие, Комплексная автомотизация и php.

Нужно наладить обмен данных 1С с php. Таким образом что бы данные из 1с, были доступны php скриптам. В свою очередь php скрипты могли изменять данные в 1С, например изменять остатки на складе.

php главным образом из 1с нужна номенклатура.

Порядок работы такой:

Так как работаем удалённо, по средством скайпа вы даёте мне пошаговые инструкции.

После получения выше требуемого результата, оплачиваю через WebMany.

P.S. Являюсь php программистом в 1С мало что понимаю.