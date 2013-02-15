Вывести значения из массива

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Если массив, из него нужно вывести значения.

Плюс поставить проверку, если юр лицо, то выводим идну инфу, если нет - то не выводим.

Прикладываю файлы таблицы базы, и форму заказа + форма вывода.

Требуется вывести:

e-mail,Адрес, примечание

Тип доставки, присвоить значение которые идут через форму заказа:

--------------------------------------

Доставка по Москве

Доставка по Московской области

Доставка по средством транспортных компаний

И если юр лицо, то выводит все поля, которые им заполнялись. Если нет - то не выводит.

Все.

11 лет назад
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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