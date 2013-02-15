Вывести значения из массива

Если массив, из него нужно вывести значения.

Плюс поставить проверку, если юр лицо, то выводим идну инфу, если нет - то не выводим.

Прикладываю файлы таблицы базы, и форму заказа + форма вывода.

Требуется вывести:

e-mail,Адрес, примечание

Тип доставки, присвоить значение которые идут через форму заказа:

--------------------------------------

Доставка по Москве



Доставка по Московской области



Доставка по средством транспортных компаний



И если юр лицо, то выводит все поля, которые им заполнялись. Если нет - то не выводит.

Все.