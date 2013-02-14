Разработка front-end части

У нас в проекте, посвященном поиску и рекомендациям в области мобильных и веб-приложений (appiny.com) накопилось изрядное количество интересных задач связанных с его визуальной частью.

Задачи эти требуют немедленного решения, поэтому нам нужен front-end разработчик, который будет активно участвовать в разработке UI сервиса, реализовывать его интерактивные элементы и заниматься интеграцией сверстанных макетов дизайна.

Требования:

- Опыт веб-разработки от 3-х лет

- Уверенное знание PHP, HTML4/5, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, XML

- Знание и использование стандартов W3C, опыт кросс-браузерной верстки

- Знания ООП, паттернов проектирования

- Опыт практического использования PHP-фреймворков (Yii)

- Опыт применения систем контроля версий (git)

Если с чем-то не работали, но есть желание – всегда поможем освоить!

Оплата сдельная в удобной форме (ЭПС, plastic card).

Четкая тарифная сетка, без ограничения возможного заработка.

Контактное лицо: Антонов Сергей [email protected]