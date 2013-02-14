Мелкие доработки по ИМ (shopcms)

Нужен программист, который бы взялся исправить ошибки нa сайте, он на самописном движке. Ошибки из категории "оптимизация сайта", то есть ничего сложного.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить пару неработающих скриптов и создать 3 новые страницы в работающем магазине.
Подробно распишу кандидату.
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