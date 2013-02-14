Мелкие доработки по ИМ (shopcms)

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо исправить пару неработающих скриптов и создать 3 новые страницы в работающем магазине.

Подробно распишу кандидату.

11 лет назад
oyv1979
Иванов 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Настроить компонент Community Builder pro

    сделать 2 шаблона профиля, с максимальными возможностями, например закладка "мои статьи" их нет но понятно что их надо накидать, фото объектов, отзывы клиентов, наши конкурентные преимущества и пр убрать ссылку на разработчика сайт prompol.in

    Unity
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla

    цвет вкладок поменять,шрифт настоить :цвет,размер,убррать страницы в товарах,увеличить названия товаров в категориях,описание товара разделить:поробнее и в корзину,товары в рамки и тд.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ajax - поправить кодировку

    http://victorystyle.ru/narashhivanie-volos-ceny.html После обновления плагина калькулятора - при нажатии на кнопку "рассчитать" - плагин выдает неправильные символы. Если в настройках плагина убрать ajax - то все хорошо. С ajax не работает. Задача: поправить кодировку при этом что бы ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Flash-карта для сайта

    Нужен программинг Flash-карты Украины для сайта (сама карта есть в EPS) в которой при нажатии на область будет всплывать на передний крупный план область с отмеченными на ней точками (точки уменьшено видны также на ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Русификация шаблона и установка логотипа

    Необходимо произвести следующие работы по реконструкции шаблона интернет-магазина: 1) Русификация шаблона 2) Установка логотипа 3) Установка фавикона 4) Добавление контактной информации в хедер шаблона (добавлеие модуля Custom HTML (с соответствующим кодом) или добавление модуля контактов) По оплате рассмотрю разные варианты. Адрес ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер линий букмекерских контор

    $250

    Требуется написание парсера, который будет отображать все текущие матчи live букмекерских контор на одной странице. Парсить нужно только баскетбол. Парсер должен показывать: 1) Сколько забросила первая и вторая команда в текущей четверти. 2) Сколько заброшено всего ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад