Настройка смс-уведомления на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Требуется настроить смс уведомление о новом заказе на Opencart 1.5.4.1. Сервис смс рассылки предоставляет пример реализации на php. Вот данный пример. Сколько будет стоить внедрить его на сайт?

OpenCart
11 лет назад
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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