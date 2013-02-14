Доработка и настройка JomSocial

Доброго дня уважаемое сообщество!

Только для хорошо знающих JomSocial

Есть у меня проект сайт по услугам с использованием чудо компонента Jom Social + Super Events written by Chris Michaelides ( http://axxis.gr/social-networking/super-events.html ) посмотреть можно здесь http://demo.mhosting.org/

логин 5555

пароль 123123

Что мне нужно.. причесать этот проект, что бы цветовая гамма соответствовала гаме сайта? перевести т о, что осталось не переведенным и настроить что бы все это дела работало и нормально вязалось с SuperEvent

Немного пожеланий во вложении

дополнительные вопросы скайп, личка