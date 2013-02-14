Парсер информации об аниме с World-Art.ru

Добрый день коллеги! Ищу веб-разработчика/программиста для постоянной работы, создания новых и обслуживания/доработок уже созданных проектов. Заказы, доработки и тд. довольно стабильны и постоянны. Всё разумеется удаленно. Однако довольно важно - быть на связи. Например при необходимости связаться по скайпу или ...
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Существует парсер информации о фильме с кинопоиска для DLE, в общем нужно написать или переписать его под аниме сайт, примерно такой http://uzelok.su/main/898-parser-anime-s-worldart-pworl.html, я знаю что он переделывал с кинопоиска!
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