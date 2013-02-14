Парсер информации об аниме с World-Art.ru

Нам нужен программист в СЕО-проект на постоянку. Для начала это будет один заказ. И если всё здорово, то будем продолжать работать. --------------------------------- Что за проект? Вот адрес сайта: http://lmpanel.ru Вот демо: http://prodemo.jeffpage.ru/ Логин: demo Пароль: fgdshJ54g --------------------------------- Требования к соискателям. - уверенное знание PHP, практика ...