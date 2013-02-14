Парсер информации об аниме с World-Art.ru

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Существует парсер информации о фильме с кинопоиска для DLE, в общем нужно написать или переписать его под аниме сайт, примерно такой http://uzelok.su/main/898-parser-anime-s-worldart-pworl.html, я знаю что он переделывал с кинопоиска!

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11 лет назад
sidorivan
Иван 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
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