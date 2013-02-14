Обновление с shop-script premium до актуальной

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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http://mastergroom.ru нужно обновить до актуальной версии 308 shop-script. Переделать шаблон и сохранить все фишки в оформлении заказа и др. План работ:

1. Работа на вашем хостинге.

2. Тестирование

3. оплата

4. перенос на мой хост.

11 лет назад
Arachna
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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