Обновление с shop-script premium до актуальной

Есть две базы данных: 1. Серверная 2. С мобильного приложения Базы немного различаются, т.к. серверная многопользовательская, а мобильная однопользовательская Документ с описанием БД, соответствием полей, таблиц и более подробной постановкой задачи во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://mastergroom.ru нужно обновить до актуальной версии 308 shop-script. Переделать шаблон и сохранить все фишки в оформлении заказа и др. План работ:
1. Работа на вашем хостинге.
2. Тестирование
3. оплата
4. перенос на мой хост.
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