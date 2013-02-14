Довести до ума сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки186 просмотров
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Нужно сделать размерную сетку,под каждым товаром, сделать возможность выбора посетителем нужного размера.

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11 лет назад
jacoolrasta
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад