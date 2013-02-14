Нужна верстка под джумлу

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно сверстать и дописать скрипт переключения вкладок, на макете изображено

11 лет назад
linege
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад