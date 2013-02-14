Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера: 1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop) 2. Парсер товаров с одного сайта на VamShop в другой, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработку сделать по сайту задание в приложение от вас сроки и бюджет
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищу людей, способных сделать движок для купонно-скидочного сайта... Необходимы знания php или java, mysql или mongodb, jquery, memcached или apc Предпочтение отдается людям с отзывами, уже создававшим купонные сайты. Возможна покупка готового движка. Собствеено говоря, жду сроки и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется внести правки в php скрипт. Внимание: Написан на ООП. В кратце о том, что надо сделать: 1. Было: брались исходные данные из файлов. Сейчас есть MySQL база - надо брать данные из нее. 2. Добавить функцию - альтернативная ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать плагин, либо доработать старый http://df-shop.ru/journal/ вот сайт журнала бесплатного прикручен плагин Download Manager каждое скачивание журналов фиксируется в БД таблица ahm_files столбик download_count надо на главную страницу вывести сумму этих скачиваний из колонки сколько будет стоить хак/плагин/доработка, или ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! В целом нужно следующее: ведение электронных журналов учета операций по опубликованию раскрываемой информации на сайте в сети Интернет (далее – электронные журналы), выполненных с помощью технологических и программных средств обслуживания сайта в сети Интернет, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен программист по CMS Решить мелкие задачи.Где-то линки проставить и .тд... около 20 мелких доработокВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно установить opencart и импортировать туда товары из xls прайс-листа. Дополнительную информацию скину по запросу в личку или на почту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Оптимизировать для поисковых систем сайт на яве. Подробности в личку.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Движок сайта Wordpress. Требуется модернизировать меню. А именно, речь идет о визуальном меню. Один раз оно уже было модернизированно, так как стандартная версия жудко глючила. Теперь другая проблема: меню просто огромно 1200-1500 вместе со ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Ищу специалиста, хорошо знающего CMS 1C-Битрикс. Необходимо написать 3 скрипта. Подробности расскажу в ICQ, оставляйте свои номерки. Работа для опытных программистов, уверенных в своих силах, т.к. действовать придется без доступа к сайту. Цену назовете сами после ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад