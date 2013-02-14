Нужно создание онлайн-переводчика

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера: 1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop) 2. Парсер товаров с одного сайта на VamShop в другой, ...
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Необходимо написать собственный онлайн переводчик на платформе google для сайта bukovyna.ru. Он будет на главной (пример на сайте). Также создание виджета этого переводчика (с ссылкой на сайт), чтобы пользователи могли поставить его себе на сайт или блог.
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