Нужно создание онлайн-переводчика

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать собственный онлайн переводчик на платформе google для сайта bukovyna.ru. Он будет на главной (пример на сайте). Также создание виджета этого переводчика (с ссылкой на сайт), чтобы пользователи могли поставить его себе на сайт или блог.

11 лет назад
diplomaster
Леонтьев 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад