Доработать сайт

Нам нужен программист в СЕО-проект на постоянку. Для начала это будет один заказ. И если всё здорово, то будем продолжать работать. --------------------------------- Что за проект? Вот адрес сайта: http://lmpanel.ru Вот демо: http://prodemo.jeffpage.ru/ Логин: demo Пароль: fgdshJ54g --------------------------------- Требования к соискателям. - уверенное знание PHP, практика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо 1. Привести новостной сайт в соответствие требованиям предъявляемыми поисковыми системами для его включения в Яндекс Новости, Гугл Новости, Рамблер Новости, Новотеку (ускорение загрузки сайта и т.д.). 2. Изготовить для них RSS ленту. Подробности выбранному фрилансеру. В заявках просьба указывать ориентировочную стоимость и срок исполнения.
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