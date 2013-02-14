Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Необходимо 1. Привести новостной сайт в соответствие требованиям предъявляемыми поисковыми системами для его включения в Яндекс Новости, Гугл Новости, Рамблер Новости, Новотеку (ускорение загрузки сайта и т.д.). 2. Изготовить для них RSS ленту. Подробности выбранному фрилансеру. В заявках просьба указывать ориентировочную стоимость и срок исполнения.

11 лет назад
simba131313
Виталий 
48 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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