PHP-программист в СЕО-проект на постоянку

Нам нужен программист в СЕО-проект на постоянку. Для начала это будет один заказ. И если всё здорово, то будем продолжать работать.

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Что за проект?

Вот адрес сайта: http://lmpanel.ru

Вот демо:

http://prodemo.jeffpage.ru/

Логин: demo

Пароль: fgdshJ54g

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Требования к соискателям.

- уверенное знание PHP, практика в течение как минимум 2х лет

- знание JS, JQuery, HTML, CSS, Ajax

- желательно умение верстать

- опыт работы с СЕО-скриптами (парсеры, запросы параметров в яндекс,гугл, др. сервисы)

- желательно хоть какоето знание сео, основных принципов, возможно опыт работы в ссылочных биржах

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На будущее.

Если мы срабатываемся, то продолжаем работать по скрипту вместе. Т.е. что это будет за работа.

1. Доработки скрипта

2. Технический сапорт

Например. Делаем пол месяца доработки + пару недель дебагинг. В это время полная занятость.

Далее идет 1-2 месяца просто технический сапорт, который в неделю от силы занимает в сумме часа 3.

Затем снова какаято доработка и так далее по такому же алгоритму.

Если будем продолжать работу, то там уже обсудим индивидуально систему оплаты. Сдельно или процент или еще както. Посмотрим.

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Задача на сейчас.

У нас есть новый дизайн. Нужно полностью переработать скрипт под новый дизайн. Сейчас дизайн идет вперемешку с кодом.

Плюс есть небольшие доработки. Т.е. грубо говоря задача - используя старый код, ф-ции надо переписать скрипт поновому, дорабатывая небольшие мелочи.

В тему пишите свои предложения по сроку и цене.