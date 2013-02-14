PHP-программист в СЕО-проект на постоянку

http://mastergroom.ru нужно обновить до актуальной версии 308 shop-script. Переделать шаблон и сохранить все фишки в оформлении заказа и др. План работ: 1. Работа на вашем хостинге. 2. Тестирование 3. оплата 4. перенос на мой хост.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужен программист в СЕО-проект на постоянку. Для начала это будет один заказ. И если всё здорово, то будем продолжать работать.
---------------------------------
Что за проект?
Вот адрес сайта: http://lmpanel.ru
Вот демо:
Логин: demo
Пароль: fgdshJ54g
---------------------------------
Требования к соискателям.
- уверенное знание PHP, практика в течение как минимум 2х лет
- знание JS, JQuery, HTML, CSS, Ajax
- желательно умение верстать
- опыт работы с СЕО-скриптами (парсеры, запросы параметров в яндекс,гугл, др. сервисы)
- желательно хоть какоето знание сео, основных принципов, возможно опыт работы в ссылочных биржах
---------------------------------
На будущее.
Если мы срабатываемся, то продолжаем работать по скрипту вместе. Т.е. что это будет за работа.
1. Доработки скрипта
2. Технический сапорт
Например. Делаем пол месяца доработки + пару недель дебагинг. В это время полная занятость.
Далее идет 1-2 месяца просто технический сапорт, который в неделю от силы занимает в сумме часа 3.
Затем снова какаято доработка и так далее по такому же алгоритму.
Если будем продолжать работу, то там уже обсудим индивидуально систему оплаты. Сдельно или процент или еще както. Посмотрим.
---------------------------------
Задача на сейчас.
У нас есть новый дизайн. Нужно полностью переработать скрипт под новый дизайн. Сейчас дизайн идет вперемешку с кодом.
Плюс есть небольшие доработки. Т.е. грубо говоря задача - используя старый код, ф-ции надо переписать скрипт поновому, дорабатывая небольшие мелочи.
В тему пишите свои предложения по сроку и цене.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть две базы данных: 1. Серверная 2. С мобильного приложения Базы немного различаются, т.к. серверная многопользовательская, а мобильная однопользовательская Документ с описанием БД, соответствием полей, таблиц и более подробной постановкой задачи во вложенииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $400
Нужен PHP разработчик для реализации серверной части на restful архитектуре. ТЗ по требованию . Потребуется развертка на сервере . 400 $Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать размерную сетку,под каждым товаром, сделать возможность выбора посетителем нужного размера. Добавить описание на главную страницу, убрать мелочиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сверстать и дописать скрипт переключения вкладок, на макете изображеноВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написать собственный онлайн переводчик на платформе google для сайта bukovyna.ru. Он будет на главной (пример на сайте). Также создание виджета этого переводчика (с ссылкой на сайт), чтобы пользователи могли поставить его себе на сайт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера: 1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop) 2. Парсер товаров с одного сайта на VamShop в другой, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищу людей, способных сделать движок для купонно-скидочного сайта... Необходимы знания php или java, mysql или mongodb, jquery, memcached или apc Предпочтение отдается людям с отзывами, уже создававшим купонные сайты. Возможна покупка готового движка. Собствеено говоря, жду сроки и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доработку сделать по сайту задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется внести правки в php скрипт. Внимание: Написан на ООП. В кратце о том, что надо сделать: 1. Было: брались исходные данные из файлов. Сейчас есть MySQL база - надо брать данные из нее. 2. Добавить функцию - альтернативная ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад