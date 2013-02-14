Программист, веб-разработчик

Добрый день коллеги!

Ищу веб-разработчика/программиста для постоянной работы, создания новых и обслуживания/доработок уже созданных проектов.

Заказы, доработки и тд. довольно стабильны и постоянны.

Всё разумеется удаленно.

Однако довольно важно - быть на связи.

Например при необходимости связаться по скайпу или вовремя отвечать на письма.

Фриланс-фрилансом... но сами понимаете, пропадать недопустимо.. так все клиенты разбегутся.

Оплата работы Яндекс-деньгами, банковским переводом...

Оставляйте ваши контакты, свяжемся, спишемся, обсудим.