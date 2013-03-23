Усовершенствовать небольшой простой постер

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка192 просмотра
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Есть такая задача... Был на заказ написан небольшой постер - http://www.weblancer.net/projects/461477.html. В данный момент он представляет собой вполне работающее приложение. Реализован так:

1) на локальную машину юзера ставится денвер;

2) запускается скрипт и в него загружается txt файл с базой аккаунтов/логинов/паролей

3) отсылается (постится) подпись в профили аккаунтов

Нужно его немного усовершенствовать. Усовершенствования:

1) увеличить число распознаваемых форумов(сейчас работает только с phpBB2, invision power board, Vbulletin) - добавить около 6 новых;

2) сделать многопоточным;

3) после окончания работы-сделать вывод удавшегося -в виде html-файла отчета с кликабельными ссылками(это уже сделано-но работает криво-выводится просто список);

4) сделать список проделанных работ -с датой рядом(когда была произведена работа)- при нажатии на который - автоматически заполняется поле "подпись" -и показывает какая подпись была отправлена тогда. При желании-ее можно изменить и послать еще раз-по той же базе аккаунтов;

Внимательно рассмотрю все предложения!

P.S. могу рассмотреть вашу цену-за данный функционал-в разумных рамках.

11 лет назад
DANSEA
Айдар 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Serjeo
Сергей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Очень рад сотрудничеству с Сергеем! Человек профессионал своего дела, - без всяких преувеличений. Работать с ним одно удовольствие! Поэтому работа вышла за рамки данного проекта и была существенно расширена! Всем рекомендую Сергея, - если вы хотите чтобы ваша работа была гарантировано выполнена с высоким качеством! 10 баллов!
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