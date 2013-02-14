Внести правки в водпресс

Добрый день!

нужно внести следующие правки:

-вставить логотип на сайт

- если человек находится в категории то ссылка в меню на эту категорию не должна быть активной, если на главной то логотип не активный

- переделать плагин yarp (плагин перелинковки в конце статьи), чтобы он не выводил ссылки которые уже есть в статье

- перенести сайдбар с левой стороны в правую

- настроить 404 ошибку