Внести правки в водпресс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Добрый день!

нужно внести следующие правки:

-вставить логотип на сайт

- если человек находится в категории то ссылка в меню на эту категорию не должна быть активной, если на главной то логотип не активный

- переделать плагин yarp (плагин перелинковки в конце статьи), чтобы он не выводил ссылки которые уже есть в статье

- перенести сайдбар с левой стороны в правую

- настроить 404 ошибку

11 лет назад
smort
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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