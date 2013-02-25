Аудиоплеер HTML5+JavaScript

Требуется аудиопроигрывание файлов (HTML5+JS) на сайте по переводам Корана.

Нужно реализовать аудио с использованием HTML5+JavaScript. Никаких дополнительных библиотек подключать не нужно. Код должен быть красивым и максимально компактным.

Страницы представляют из себя текстовые фрагменты в конце каждого из которых должна быть маленькая кнопка для проигрывания аудиофайла (файлы представлены в 2-ух форматах для кроссбраузерности: .mp3 и .ogg), имеющего отношение к данному фрагменту.

При нажатии кнопки картинка кнопки "пуск"должна меняться обозначая проигрывание файла, а при повторном нажатии - пауза, при запуске другого аудиофайла на этой же странице проигрывание предыдущего файла должно останавливаться.

Подробности, в т.ч. адрес сайта сообщу кандидатам