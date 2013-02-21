Доработка webasyst

Добрый день! нужно внести следующие правки: -вставить логотип на сайт - если человек находится в категории то ссылка в меню на эту категорию не должна быть активной, если на главной то логотип не активный - переделать плагин yarp (плагин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо сделать пару правок.
1) Хочу сделать так, что если мы заходим в категорию магазина, то выводился бы блок с описание и фото в одном месте, если на любые другие страницы щелкаем или на карточку товара то блок этот пропадал.
Хотел сделать так
{if $selected_category}
тут мой блок
{/if}
То частично работает правильно, НО если нажать на карточку товара то блок все равно остается что добавить к коду, чтобы в карточке товара блок не показывался, а так же на сайте есть модуль статьи с форума, так вот тоже при нажатии на статью отображается блок, в остальных случаях не показывается
2) есть в асисте сортировка по цене и прочему, она реалищзована в виде строки ссылками, необходимо это сделать списком (select)
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