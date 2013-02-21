Доработка webasyst

необходимо сделать пару правок.

1) Хочу сделать так, что если мы заходим в категорию магазина, то выводился бы блок с описание и фото в одном месте, если на любые другие страницы щелкаем или на карточку товара то блок этот пропадал.

Хотел сделать так

{if $selected_category}

тут мой блок

{/if}

То частично работает правильно, НО если нажать на карточку товара то блок все равно остается что добавить к коду, чтобы в карточке товара блок не показывался, а так же на сайте есть модуль статьи с форума, так вот тоже при нажатии на статью отображается блок, в остальных случаях не показывается

2) есть в асисте сортировка по цене и прочему, она реалищзована в виде строки ссылками, необходимо это сделать списком (select)