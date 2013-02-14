Flash-карта для сайта

Нужен программинг Flash-карты Украины для сайта (сама карта есть в EPS) в которой при нажатии на область будет всплывать на передний крупный план область с отмеченными на ней точками (точки уменьшено видны также на полной-общей части карты). И при нажатии на точку - переносит на страницу отделения, а при нажатии на пустую часть области - на страницу всех отделений области.

Пример карты - www.skarb.com.ua/ru/adress/

Дизайн правда будет другой.

Точки часто меняются поэтому необходимо сделать возможным добавление и удаление точек на карту (напоминаю что нанесенная точка отделения должна быть видна как на общем виде карты, так и на всплывающей области).

Думаю максимально эффективным будет держать базу с координатами точек в отдельном файле где будет хранится - название точки, область к которой принадлежит точка, координаты точки на карте, ссылка на страницу куда должно переносить при нажатии.

Предложения с ценой и ссылки на уже реализованные или варианты реализации.