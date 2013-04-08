Русификация шаблона и установка логотипа

Настройка Mosets Tree. Сейчас на всех страницах каталога работает редирект со страниц http://site.ru/catalog/категория http://site.ru.ru/catalog/категория на страницы без catalog/ в URL http://site.ru.ru/категория http://site.ru.ru/категория т.е. все страницы типа site.ru/категория имеют аналогичный контент страниц site.ru/catalog/категория проблема в том, что site.ru/catalog/категория/материал отображаются, однако site.ru/категория/материал отображаться не хотят Нужно понять почему не работает отображение ...