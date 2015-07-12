Парсер линий букмекерских контор

Требуется написание парсера, который будет отображать все текущие матчи live букмекерских контор на одной странице. Парсить нужно только баскетбол.

Парсер должен показывать:

1) Сколько забросила первая и вторая команда в текущей четверти.

2) Сколько заброшено всего мячей в четверти.

3) Какой предлагается тотал на четверть букмекерской конторой. И разницу между забитыми мечами и предлагаемым тоталом.

4) также должна сохранять и показывать предлагаемый тотал перед началом четверти.

И самое главное. В программу или скрипт нужно заложить простенькую формулу. И если вычисленное число по этой формуле больше или меньше предлагаемого тотала, то уведомить звуковым сигналом.

Более подробную информацию в ЛС.