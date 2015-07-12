Парсер линий букмекерских контор

$250
Веб-программированиеЗавершен4 заявки1250 просмотров
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Требуется написание парсера, который будет отображать все текущие матчи live букмекерских контор на одной странице. Парсить нужно только баскетбол.

Парсер должен показывать:

1) Сколько забросила первая и вторая команда в текущей четверти.

2) Сколько заброшено всего мячей в четверти.

3) Какой предлагается тотал на четверть букмекерской конторой. И разницу между забитыми мечами и предлагаемым тоталом.

4) также должна сохранять и показывать предлагаемый тотал перед началом четверти.

И самое главное. В программу или скрипт нужно заложить простенькую формулу. И если вычисленное число по этой формуле больше или меньше предлагаемого тотала, то уведомить звуковым сигналом.

Более подробную информацию в ЛС.

11 лет назад
takoe
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
nightbloos
Александр 
33 годаМолдова
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$150
5 дней
Все на отлично!
Остался доволен работой с Александром. На все вопросы по нужному функционалу объяснял максимально подробно.
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