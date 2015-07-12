Парсер линий букмекерских контор

Доброго дня уважаемое сообщество! Только для хорошо знающих JomSocial Есть у меня проект сайт по услугам с использованием чудо компонента Jom Social + Super Events written by Chris Michaelides ( http://axxis.gr/social-networking/super-events.html ) посмотреть можно здесь http://demo.mhosting.org/ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание парсера, который будет отображать все текущие матчи live букмекерских контор на одной странице. Парсить нужно только баскетбол.
Парсер должен показывать:
1) Сколько забросила первая и вторая команда в текущей четверти.
2) Сколько заброшено всего мячей в четверти.
3) Какой предлагается тотал на четверть букмекерской конторой. И разницу между забитыми мечами и предлагаемым тоталом.
4) также должна сохранять и показывать предлагаемый тотал перед началом четверти.
И самое главное. В программу или скрипт нужно заложить простенькую формулу. И если вычисленное число по этой формуле больше или меньше предлагаемого тотала, то уведомить звуковым сигналом.
Более подробную информацию в ЛС.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется доработка галереи каталога и вставить всплывающее окно.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется аудиопроигрывание файлов (HTML5+JS) на сайте по переводам Корана. Нужно реализовать аудио с использованием HTML5+JavaScript. Никаких дополнительных библиотек подключать не нужно. Код должен быть красивым и максимально компактным. Страницы представляют из себя текстовые фрагменты в конце каждого ...Завершен11 лет назад
Мелкие доработки сайта, создание скриптов(выгрузок) в различных форматах. Цена по работам договорная. Требуется знание BitrixВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Валидная верстка IE7+ FF, Chrome, Safari Макет сложный, несколько окон с динамическим контентом. Нужен опыт работы с вордпрессом не менее года + свободное владение jQuery. Подробное тз и макет будет выслан заинтересованным исполнителям лично. В заявке оставляйте срок ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Настройка Mosets Tree. Сейчас на всех страницах каталога работает редирект со страниц http://site.ru/catalog/категория http://site.ru.ru/catalog/категория на страницы без catalog/ в URL http://site.ru.ru/категория http://site.ru.ru/категория т.е. все страницы типа site.ru/категория имеют аналогичный контент страниц site.ru/catalog/категория проблема в том, что site.ru/catalog/категория/материал отображаются, однако site.ru/категория/материал отображаться не хотят Нужно понять почему не работает отображение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! нужно внести следующие правки: -вставить логотип на сайт - если человек находится в категории то ссылка в меню на эту категорию не должна быть активной, если на главной то логотип не активный - переделать плагин yarp (плагин ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
необходимо сделать пару правок. 1) Хочу сделать так, что если мы заходим в категорию магазина, то выводился бы блок с описание и фото в одном месте, если на любые другие страницы щелкаем или на карточку товара ...Завершен11 лет назад
- $50
Есть такая задача... Был на заказ написан небольшой постер - http://www.weblancer.net/projects/461477.html. В данный момент он представляет собой вполне работающее приложение. Реализован так: 1) на локальную машину юзера ставится денвер; 2) запускается скрипт и в него загружается ...Завершен11 лет назад
Существует парсер информации о фильме с кинопоиска для DLE, в общем нужно написать или переписать его под аниме сайт, примерно такой http://uzelok.su/main/898-parser-anime-s-worldart-pworl.html, я знаю что он переделывал с кинопоиска! Ждем ваших предложений!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад