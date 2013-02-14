Создание механизма e-mail рассылки

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Необходимо разработать механизм e-mail рассылки с установкой на нашем веб-сервере. Подробное описание задачи во вложенном файле.

11 лет назад
Dbroker
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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