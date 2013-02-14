Создание механизма e-mail рассылки

Нужен программист, который бы взялся исправить ошибки нa сайте, он на самописном движке. Ошибки из категории "оптимизация сайта", то есть ничего сложного.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать механизм e-mail рассылки с установкой на нашем веб-сервере. Подробное описание задачи во вложенном файле.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить смс уведомление о новом заказе на Opencart 1.5.4.1. Сервис смс рассылки предоставляет пример реализации на php. Вот данный пример. Сколько будет стоить внедрить его на сайт?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен программинг Flash-карты Украины для сайта (сама карта есть в EPS) в которой при нажатии на область будет всплывать на передний крупный план область с отмеченными на ней точками (точки уменьшено видны также на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо произвести следующие работы по реконструкции шаблона интернет-магазина: 1) Русификация шаблона 2) Установка логотипа 3) Установка фавикона 4) Добавление контактной информации в хедер шаблона (добавлеие модуля Custom HTML (с соответствующим кодом) или добавление модуля контактов) По оплате рассмотрю разные варианты. Адрес ...Завершен11 лет назад
- $250
Требуется написание парсера, который будет отображать все текущие матчи live букмекерских контор на одной странице. Парсить нужно только баскетбол. Парсер должен показывать: 1) Сколько забросила первая и вторая команда в текущей четверти. 2) Сколько заброшено всего ...Завершен11 лет назад
Доброго дня уважаемое сообщество! Только для хорошо знающих JomSocial Есть у меня проект сайт по услугам с использованием чудо компонента Jom Social + Super Events written by Chris Michaelides ( http://axxis.gr/social-networking/super-events.html ) посмотреть можно здесь http://demo.mhosting.org/ ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется доработка галереи каталога и вставить всплывающее окно.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется аудиопроигрывание файлов (HTML5+JS) на сайте по переводам Корана. Нужно реализовать аудио с использованием HTML5+JavaScript. Никаких дополнительных библиотек подключать не нужно. Код должен быть красивым и максимально компактным. Страницы представляют из себя текстовые фрагменты в конце каждого ...Завершен11 лет назад
Мелкие доработки сайта, создание скриптов(выгрузок) в различных форматах. Цена по работам договорная. Требуется знание BitrixВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Валидная верстка IE7+ FF, Chrome, Safari Макет сложный, несколько окон с динамическим контентом. Нужен опыт работы с вордпрессом не менее года + свободное владение jQuery. Подробное тз и макет будет выслан заинтересованным исполнителям лично. В заявке оставляйте срок ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад