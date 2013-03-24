Ajax - поправить кодировку

http://victorystyle.ru/narashhivanie-volos-ceny.html

После обновления плагина калькулятора - при нажатии на кнопку "рассчитать" - плагин выдает неправильные символы. Если в настройках плагина убрать ajax - то все хорошо. С ajax не работает.

Задача: поправить кодировку при этом что бы ajax работал.